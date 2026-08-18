লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস | পর্ব–১৫ | নুভিস্তা ফার্মা

প্রখ্যাত প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান নুভিস্তা ফার্মা নিবেদিত ‘লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস’। সহযোগিতায় ডাইনাজেস্ট ও এলাগক্স।
পর্ব: ১৫
বিষয়: এন্ডোমেট্রিওসিস এবং প্রতিকার
অতিথি
প্রফেসর মারুফ সিদ্দিকী
চিফ কন্সালটেন্ট, ঢাকা ফার্টিলিটি সেন্টার সেক্রেটারী জেনারেল, এফএসএসবি
প্রফেসর রাশিদা বেগম
চিফ কনসালটেন্ট, আইসিআরসি প্রেসিডেন্ট, এফএসএসবি সেক্রেটারী জেনারেল, এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
সঞ্চালক
ফাহমিদা রশিদ স্বাতী
সহকারী অধ্যাপক, গাইনি ও অবস চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল জয়েন্ট সেক্রেটারি, এফএফএসবি