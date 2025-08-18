ভিডিও

এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব: ৩৯

বিষয়: ফুসফুস ক্যানসার

অতিথি

ডা. মো. নাহিদ হোসেন

চীফ মেডিকেল অফিসার

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী

সঞ্চালক

নাসিহা তাহসিন

