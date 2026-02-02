সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–২ | এসএমসি

এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।
পর্ব: ০২
বিষয়: যৌন স্বাস্থ্য–তথ্য প্রচারে সামাজিক ট্যাবু, বাড়ছে যৌনসংক্রমণ রোগ তথা এইচআইভি/এইডস
অতিথি
ডা. নাজমুস সালেহীন
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
আবু সাঈদ হাসান
যৌন, প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার বিশেষজ্ঞ
জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)
ডা. সায়মা খান
কান্ট্রি ডিরেক্টর
ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রাম অন এইচআইভি/এইডস (ইউএনএআইডিএস)
উপস্থাপক
ডা. রাইয়াতুন তেহরীন
পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট
সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড