সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–২ | এসএমসি

এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।

পর্ব: ০২

বিষয়: যৌন স্বাস্থ্য–তথ‍্য প্রচারে সামাজিক ট‍্যাবু, বাড়ছে যৌনসংক্রমণ রোগ তথা এইচআইভি/এইডস

অতিথি

ডা. নাজমুস সালেহীন

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ

আবু সাঈদ হাসান

যৌন, প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার বিশেষজ্ঞ

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)

ডা. সায়মা খান

কান্ট্রি ডিরেক্টর

ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রাম অন এইচআইভি/এইডস (ইউএনএআইডিএস)

উপস্থাপক

ডা. রাইয়াতুন তেহরীন

পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট

সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

