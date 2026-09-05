সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে যেভাবে ‘ইশো’ প্রতিষ্ঠা করলেন রায়ানা | লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–৩ | পর্ব: ০৪

তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণার গল্প নিয়ে বিশেষ আয়োজন: প্রাইম ব্যাংক নিবেদিত ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–৩’। আয়োজনে প্রথম আলো ডটকম।
এ পর্বের অতিথি ইশোর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক রায়ানা হোসেন। হার্ভার্ডে পড়াশোনা শেষে উত্তর আমেরিকায় ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ থাকলেও তিনি ফিরে আসেন ঢাকায়। ছোট অ্যাপার্টমেন্টের শহরে মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে মানানসই নান্দনিক ও কার্যকর আসবাবের ঘাটতি থেকেই শুরু হয় ইশোর পথচলা। ডিজাইন, ডেটা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের একটি বৈশ্বিক ডিজাইন ব্র্যান্ড গড়ে তোলার গল্পটা কেমন ছিল?
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