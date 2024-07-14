\u0026lt;p\u0026gt;সারাদেশে চলছে শিখো–প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৪। গল্প-গান আর তারকাদের উপস্থিতিতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে চট্টগ্রামের ফয়'স লেক পার্কে শেষ হলো মেধাবীদের সাফল্য উদ্যাপন। \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;তোমার শহরেও আসছি আমরা... \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;a href="https://gpa5reception.pulse.ly/k8lhooecon"\u0026gt;নিবন্ধন করো এখনই\u0026lt;/a\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;#prothomalo\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;#ShikhoBangladesh\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;#GPA5Celebration\u0026lt;/p\u0026gt;