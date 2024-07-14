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বৃষ্টি বাঁধা হতে পারেনি জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সাফল্য উদ্‌যাপন

সারাদেশে চলছে শিখো–প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৪। গল্প-গান আর তারকাদের উপস্থিতিতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে চট্টগ্রামের ফয়'স লেক পার্কে শেষ হলো মেধাবীদের সাফল্য উদ্‌যাপন।

তোমার শহরেও আসছি আমরা...

নিবন্ধন করো এখনই

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#ShikhoBangladesh

#GPA5Celebration

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