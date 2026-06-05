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প্রিয়ন্তী উর্বির কেন পছন্দ নক নক ইন্সটাভিউ ডোর-ইন-ডোর™ রেফ্রিজারেটর | এলজি | ট্রান্সকম ডিজিটাল

অভিনয়শিল্পী প্রিয়ন্তী উর্বি কীসে এতটা অবাক হলেন? এলজির রেফ্রিজারেটরের সঠিক ধারণক্ষমতা কি তিনি অনুমান করতে পেরেছেন? জানতে দেখুন ভিডিওটি... ট্রান্সকম ডিজিটালের অন্যান্য রেফ্রিজারেটর দেখতে ভিজিট করুন : https://refrigeratormela.pro/brand/tr...

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