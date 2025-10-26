ভিডিও

স্তন ক্যানসার বার্তা | বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৫১

এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে

পর্ব : ৫১

বিষয়: স্তন ক্যানসার বার্তা

অতিথি

অধ্যাপক ডা. কাজী মুশতাক হোসেন

সাবেক পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী

সিনিয়র কনসালটেন্ট, ক্লিনিক্যাল ও রেডিয়েশন অনকোলজি

ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার

অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ

সভাপতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি

অতিথি অধ্যাপক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

সঞ্চালক

নাসিহা তাহসিন

