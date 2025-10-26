স্তন ক্যানসার বার্তা | বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৫১

এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে
পর্ব : ৫১
বিষয়: স্তন ক্যানসার বার্তা
অতিথি
অধ্যাপক ডা. কাজী মুশতাক হোসেন
সাবেক পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী
সিনিয়র কনসালটেন্ট, ক্লিনিক্যাল ও রেডিয়েশন অনকোলজি
ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার
অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ
সভাপতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি
অতিথি অধ্যাপক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
সঞ্চালক
নাসিহা তাহসিন