খালেদা জিয়া ‘ফ্লাই’ করতে পারবেন কি না, সে সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদের: মির্জা ফখরুল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারা দেশে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর (শুক্রবার) দেশব্যাপী জুমার নামাজের পর মসজিদগুলোয় দলের পক্ষ থেকে এই দোয়ার আয়োজন করা হয়। নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশের মসজিদে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে অংশ নেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ সিনিয়র নেতারা। এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন, শনিবার কাতার সরকারের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় এসে পৌঁছালে রোববার খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে। তবে উনি ‘ফ্লাই’ করতে পারবেন কি না, সে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।