নিরাপদ অভিবাসন: কোন পথে বাংলাদেশ?

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আলোচক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;আরিফুল হক চৌধুরী এমপি\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;শরীফুল ইসলাম হাসান\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহযোগী পরিচালক, ব্র্যাক\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালনা:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ফিরোজ চৌধুরী\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো\u0026lt;/p\u0026gt;