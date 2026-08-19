বাংলাদেশ

মিডিয়া ক্যাফে

নিরাপদ অভিবাসন: কোন পথে বাংলাদেশ?

আলোচক:

আরিফুল হক চৌধুরী এমপি

মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শরীফুল ইসলাম হাসান

সহযোগী পরিচালক, ব্র্যাক

সঞ্চালনা:

ফিরোজ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো

আরও পড়ুন