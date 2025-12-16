আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। ব্রিটিশরা বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিবাদে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গান লেখেন। গানটি ছিল বাংলার মাটি, মানুষ ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। ষাটের দশক থেকেই ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হতো। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘আমার সোনার বাংলা’ মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার গান হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মাধ্যমে গানটি গাওয়া হতো, যা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও বেগবান করে। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ‘আমার সোনার বাংলা’কে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। গানটির প্রথম ১০ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্ধারিত হয়। পরবর্তী সময় এই গান অর্কেস্ট্রেশন করেন সমর দাস।
আমাদের জাতীয় সংগীত বাঁশির সুরে বাজিয়েছেন ক্যউপ্রু মারমা। বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্রথম আলোর বিনীত নিবেদন।