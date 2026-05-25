বাংলাদেশ

বার্তাকক্ষ

ঈদযাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনা: এত মৃত্যু কেন?

অতিথি:

ড. মো. হাদিউজ্জামান

সাবেক পরিচালক, অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বুয়েট

সাইদুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

সঞ্চালক:

পার্থ শঙ্কর সাহা

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