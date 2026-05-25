ঈদযাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনা: এত মৃত্যু কেন?

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;অতিথি:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ড. মো. হাদিউজ্জামান \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সাবেক পরিচালক, অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বুয়েট\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সাইদুর রহমান\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;পার্থ শঙ্কর সাহা\u0026lt;/p\u0026gt;