বাংলাদেশ

জমিদারবাড়ির যে টেবিলে বসে আড্ডা দিতেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী

পুরান ঢাকার বেচারাম দেউডির নূর বক্স সড়কে অবস্থিত ঢাকার জমিদার মৌলভি আবুল খায়রাতের জমিদারবাড়ি। লোকমুখে বাড়িটি ‘সাহেব বাড়ি’ নামে পরিচিত। ১৫০ বছরের বেশি পুরোনো জমিদারবাড়িটির খাট, সোফা ও টেবিলে বসে একসময় রাজনৈতিক আড্ডা দিতেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ বরেণ্য ব্যক্তিরা। সেই জমিদারবাড়ির ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো এখনো সগর্ব টিকে আছে। বিস্তারিত ভিডিও প্রতিবেদনে—

