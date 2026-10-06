টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আলোচক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;আজমান আহমেদ চৌধুরী\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ \u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;আনোয়ার জাহিদ\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড\u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালনা:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ফিরোজ চৌধুরী\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো\u0026lt;/p\u0026gt;