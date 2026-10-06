বাংলাদেশ

মিডিয়া ক্যাফে

টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা

আলোচক:

আজমান আহমেদ চৌধুরী

কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

আনোয়ার জাহিদ

সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সঞ্চালনা:

ফিরোজ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো

আরও পড়ুন