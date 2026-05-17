বাংলাদেশ

বার্তাকক্ষ

৫০০ শিশুর মৃত্যু: হামের চিকিৎসায় ঘাটতি কোথায়

আলোচক:

আবু জামিল ফয়সাল

জনস্বাস্থ্যবিদ

পার্থ শঙ্কর সাহা

সহকারী বার্তা সম্পাদক, প্রথম আলো

সঞ্চালনা:

ফিরোজ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো

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