হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দস্তগীর, মেনন, পলক ও আতিকুল, কারাগারে মশারি চাইলেন আতিকুল

কাঠগড়ায় মুখ ভার করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী। কাঠগড়ার লোহার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। গোলাম দস্তগীরের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। তাঁর চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। মেননের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাবেক মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক। পলক কাঠগড়ার লোহার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। পলকের বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম। এ সময় বনানী থানার একটি হত্যা মামলায় আতিকুল, মেনন, গোলাম দস্তগীর ও পলককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।