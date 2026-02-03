বাংলাদেশ

জনগণের চুরি হওয়া ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরায় দিতে চাই: হাসনাত আবদুল্লাহ

কুমিল্লার দেবীদ্বারে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক এবং কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে ১১–দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ। ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে দেবীদ্বার উপজেলার বড়কামতা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখাড়া এলাকার বটতলী বাজারে অনুষ্ঠিত এ সভায় তিনি বলেন, ‘ভোটকেন্দ্র দখলের পরিকল্পনা চলবে, নানা নামে–বেনামে ভোটকেন্দ্রে অস্থিরতা তৈরির পরিকল্পনা চলবে। আপনারা ফজরের নামাজের পরে ভোটকেন্দ্রে চলে যাবেন এবং ফলাফল না নিয়ে আসা পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রগুলা ছাড়া যাবে না।’ বিস্তারিত ভিডিও প্রতিবেদনে—

