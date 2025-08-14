বাংলাদেশ

বার্তাকক্ষ

সিলেটে মিলেমিশে সাদাপাথর হরিলুট

আলোচক:

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

ফেরদৌস আনোয়ার

বিভাগীয় পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট

সঞ্চালক:

শামসউজজোহা

আরও পড়ুন