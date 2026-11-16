বাংলাদেশ

বার্তাকক্ষ

পোশাকশিল্পে অস্থিরতা: দায় কার?

আলোচক:

মাহমুদ হাসান খান

সভাপতি, বিজিএমইএ

বাবুল আখতার

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

সঞ্চালক:

সুজয় মহাজন

আরও পড়ুন