পোশাকশিল্পে অস্থিরতা: দায় কার?

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আলোচক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;মাহমুদ হাসান খান\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সভাপতি, বিজিএমইএ\u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;বাবুল আখতার\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন\u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সুজয় মহাজন\u0026lt;/p\u0026gt;