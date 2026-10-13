জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: শিল্প খাতের ভাবনা | পর্ব–০১

সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট কাটিয়ে তৈরি পোশাক খাতকে নবায়নযোগ্য রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিতে কী ধরনের নীতি-সহায়তা ও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: শিল্পখাতের ভাবনা’।
অতিথি
মহিউদ্দিন রুবেল
বিশেষজ্ঞ, টেকসই পোশাক ও টেক্সটাইল খাত
প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েস
মোস্তফা আল মাহমুদ
সভাপতি, বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআরইএ)
চেয়ারম্যান, জিটেক সলিউশন লিমিটেড
উপস্থাপক
শওকত হোসেন
হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো