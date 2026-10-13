বাংলাদেশ

জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: শিল্প খাতের ভাবনা | পর্ব–০১

সাম্প্রতিক জ্বালানি সংকট কাটিয়ে তৈরি পোশাক খাতকে নবায়নযোগ্য রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিতে কী ধরনের নীতি-সহায়তা ও কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান: শিল্পখাতের ভাবনা’।

অতিথি

মহিউদ্দিন রুবেল

বিশেষজ্ঞ, টেকসই পোশাক ও টেক্সটাইল খাত

প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েস

মোস্তফা আল মাহমুদ

সভাপতি, বাংলাদেশ সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন (বিএসআরইএ)

চেয়ারম্যান, জিটেক সলিউশন লিমিটেড

উপস্থাপক

শওকত হোসেন

হেড অব অনলাইন, প্রথম আলো

আরও পড়ুন