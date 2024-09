সাভার ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আফিকুল ইসলাম সাদ ৪ আগস্ট তার টাইমলাইনে নিজের ডিজাইন করা একটি ছবি আপলোড করেন। ছবিতে লিখা বাংলাদেশ টু পয়েন্ট ও আর ক্যাপশনে লিখা, হতে পারে এক নয়া উত্থান (Could be a new rise)। আফিকুল কি জানতেন নয়া উত্থানের ইতিহাস লিখতে ,তাকেও নিজের জীবন দিতে হবে। বিস্তারিত দেখুন ভিডিওতে

আরও পড়ুন