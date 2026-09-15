উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভভিত্তিক সমন্বিত মৎস্যচাষ

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আলোচক: \u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সৈয়দা আফজালুন নেসা.\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;হেড অব সাসটেইনেবিলিটি, এইচএসবিসি বাংলাদেশ\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেলিম রেজা হাসান\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;কান্ট্রি ম্যানেজার, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালনা:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ফিরোজ চৌধুরী\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো\u0026lt;/p\u0026gt;