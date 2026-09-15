বাংলাদেশ

মিডিয়া ক্যাফে

উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভভিত্তিক সমন্বিত মৎস্যচাষ

আলোচক:

সৈয়দা আফজালুন নেসা.

হেড অব সাসটেইনেবিলিটি, এইচএসবিসি বাংলাদেশ

সেলিম রেজা হাসান

কান্ট্রি ম্যানেজার, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া

সঞ্চালনা:

ফিরোজ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক, প্রথম আলো

আরও পড়ুন