ভিডিও

একটি ছবি আন্দোলনকে আরও বেগবান করে

অতিথি:

দীপু মালাকার

স্টাফ ফটোসাংবাদিক, প্রথম আলো

লামিয়া রায়হান

শিক্ষার্থী

তানজিলা তাসনিম

শিক্ষার্থী

সঞ্চালক:

শামসউজজোহা

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