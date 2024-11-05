একটি ছবি আন্দোলনকে আরও বেগবান করে

\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;অতিথি:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;দীপু মালাকার\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;স্টাফ ফটোসাংবাদিক, প্রথম আলো \u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;লামিয়া রায়হান \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;শিক্ষার্থী \u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;তানজিলা তাসনিম \u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;শিক্ষার্থী\u0026lt;/p\u0026gt; \u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;শামসউজজোহা\u0026lt;/p\u0026gt;