এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৬১
বিষয়: বিশ্ব ক্যান্সার দিবস: অনন্যতায় ঐক্য
অতিথি
ডা. আলী আসগর চোধুরী
এমবিবিএস, এফসিপিএস (রেডিওথেরাপি), এফআরসিপি
এসমো সার্টিফিকেট মেডিকেল অনকোলজি
সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল অনকোলজি
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
ডা. সরোজ কান্তি চৌধুরী
এমবিবিএস, এমসিপিএস (মেডিসিন)
এফসিসিপি (আমেরিকা), এমডি (চেস্ট ডিজিজেস)
সহযোগী অধ্যাপক, রেসপিরেটরি মেডিসিন
অধ্যাপক ডা. ফাহমিদা ইসলাম চৌধুরী
এমবিবিএস, এফসিপিএস (অবস ও গাইনী)
প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ল্যাপারোস্কোপিক এন্ড হিস্টোরেস্কোপিক সার্জন
সহযোগী অধ্যাপক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
ডা. সাগরিকা শারমিন (সাগর)
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), এফসিপিএস (সার্জারি)
সহযোগী অধ্যাপক, মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
সঞ্চালক
নাসিহা তাহসিন