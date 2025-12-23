সুস্বাদু ‘গরুর মাংস ভুনা’র ফিউশন হলো কীসের সঙ্গে...

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও সুপরিচিত ‘গরুর মাংস ভুনা’ তৈরি করেছেন শেফ তনয়া আর সেটির ফিউশন করেছেন শেফ আসাদ।
মাসুমা রহমান নাবিলার উপস্থাপনায় ‘স্টার শিপ ফিউশন কিচেন : সিজন–২’–এর ১৪তম পর্ব দেখে নিন এখনই...।
পর্বটি দেখে তৈরি করুন নতুন কোনো ফিউশন রেসিপি। সেটির ভিডিও বা ছবি জমা দিন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বা www.starshipfusionkitchen.com ওয়েবসাইটে অথবা পাঠিয়ে দিন starship.soyabean.oil@gmail.com মেইলে।
প্রতি পর্বের সেরা দুজন রেসিপিদাতা পাবেন ‘স্টার শিপ ফিউশন শেফ’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ। বিজয়ীদের জন্য রয়েছে মোট ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার।
*এই পর্বটি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে আপনার তৈরিকৃত ফিউশন ডিশের ভিডিও/ছবি জমা দিন।