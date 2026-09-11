পিসিওএস (PCOS): কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ | নুভিস্তা ফার্মা

নুভিস্তা ফার্মার সহযোগিতায় ‘পিসিওএস (PCOS) সচেতনতা মাস’ উপলক্ষে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আলোচনা।
পিসিওএস কী, কেন হয়, এর লক্ষণগুলো কী এবং পিসিওএস শনাক্ত হলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় জানা জরুরি—এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। পাশাপাশি পিসিওএস নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা, সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা এবং নারীদের প্রজননস্বাস্থ্যে এর প্রভাব নিয়েও থাকছে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ।
*আলোচক*
অধ্যাপক রাশিদা বেগম
চিফ কনসালট্যান্ট, আইসিআরসি
প্রেসিডেন্ট, এফএসএসবি
সেক্রেটারি জেনারেল, এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
অধ্যাপক কোহিনুর বেগম
প্রেসিডেন্ট, পিজিএসবি
*সঞ্চালক*
ডা. শিরিন জাহান
সহকারী অধ্যাপক, (রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি)
রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি ইউনিট
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা