বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৪২

\u0026lt;p\u0026gt;এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;পর্ব : ৪২\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বিষয়: বাংলাদেশে ফুসফুস ক্যান্সারের পরিস্থিতি\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;অতিথি\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ডা. তন্নিমা অধিকারী\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহকারী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপি বিভাগ\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সঞ্চালক\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;নাসিহা তাহসিন\u0026lt;/p\u0026gt;