বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৪২

এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে

পর্ব : ৪২

বিষয়: বাংলাদেশে ফুসফুস ক্যান্সারের পরিস্থিতি

অতিথি

ডা. তন্নিমা অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপি বিভাগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

সঞ্চালক

নাসিহা তাহসিন

