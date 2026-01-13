ভিডিও

সুস্বাদু ‘দই কাতলা’র ফিউশন হলো কীসের সঙ্গে...

বাঙালির চিরচেনা ঐতিহ্যবাহী খাবার ‘দই কাতলা’ তৈরি করেছেন শেফ তনয়া আর সেটির ফিউশন করেছেন শেফ আসাদ।

মাসুমা রহমান নাবিলার উপস্থাপনায় ‘স্টার শিপ ফিউশন কিচেন : সিজন–২’–এর ১৮তম পর্ব দেখে নিন এখনই...।

পর্বটি দেখে তৈরি করুন নতুন কোনো ফিউশন রেসিপি। সেটির ভিডিও বা ছবি জমা দিন এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে বা www.starshipfusionkitchen.com ওয়েবসাইটে অথবা পাঠিয়ে দিন starship.soyabean.oil@gmail.com মেইলে।

প্রতি পর্বের সেরা দুজন রেসিপিদাতা পাবেন ‘স্টার শিপ ফিউশন শেফ’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ। বিজয়ীদের জন্য রয়েছে মোট ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার।

*এই পর্বটি প্রচারের ৭ দিনের মধ্যে আপনার তৈরিকৃত ফিউশন ডিশের ভিডিও/ছবি জমা দিন।

আরও পড়ুন