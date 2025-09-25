ভিডিও

সুস্থ ফুসফুস, সুস্থ জীবন | এসকেএফ রেসপিকেয়ার

'বিশ্ব ফুসফুস দিবস ২০২৫' উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন: এসকেএফ রেসপিকেয়ার নিবেদিত সুস্থ ফুসফুস, সুস্থ জীবন

অতিথি

অধ্যাপক ডা. মো. রাশিদুল হাসান

চেয়ারম্যান, ইনজিনিয়াস হেলথ কেয়ার লি.

সঞ্চালক

ডা. নাদিয়া নিতুল

