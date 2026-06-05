খায়রুল বাসার কেন ফিতা দিয়ে ফ্রিজের ড্রয়ারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপছেন | কনকা | ইলেক্ট্রো মার্ট লিমিটেড

\u0026lt;p\u0026gt;অভিনয়শিল্পী খায়রুল বাসার কী ধরনের ফ্রিজ খুঁজছেন? কনকা রেফ্রিজারেটরের কোন কোন ফিচার মুগ্ধ করেছে তাঁকে? জানতে দেখুন ভিডিওটি... কনকার অন্যান্য রেফ্রিজারেটর দেখতে ভিজিট করুন: \u0026lt;a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description\u0026amp;redir_token=QUFFLUhqa1BxeDdVS29GeXhKalVELTE1UnZnc3JOVXBVZ3xBQ3Jtc0tsOUt5VWRaNnN5NHVYQ0w2bENrcjJYUnk0aER2YTBXUVo4NTJlVnNzbVZROHVFRVNXNWFSWkVYb1NyR0VFcllqdWEwdExBQmZFZmYyb2VLcXktc1NuT21NVmNHbzJhelR4VnBhNEU5XzV0ZTdXSzhJWQ\u0026amp;q=https%3A%2F%2Frefrigeratormela.pro%2Fbrand%2Fkonka-1\u0026amp;v=S4-E9-bmjIA" rel="nofollow"\u0026gt;https://refrigeratormela.pro/brand/ko...\u0026lt;/a\u0026gt; \u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;