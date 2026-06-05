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খায়রুল বাসার কেন ফিতা দিয়ে ফ্রিজের ড্রয়ারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপছেন | কনকা | ইলেক্ট্রো মার্ট লিমিটেড

অভিনয়শিল্পী খায়রুল বাসার কী ধরনের ফ্রিজ খুঁজছেন? কনকা রেফ্রিজারেটরের কোন কোন ফিচার মুগ্ধ করেছে তাঁকে? জানতে দেখুন ভিডিওটি... কনকার অন্যান্য রেফ্রিজারেটর দেখতে ভিজিট করুন: https://refrigeratormela.pro/brand/ko...

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