খেলা

উৎপল শুভ্রর সঙ্গে মামুনুল ও মারুফুল: এশিয়ান কাপ বাছাই ও বাংলাদেশের ফুটবল

আলোচক:

মামুনুল ইসলাম

সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ ফুটবল দল

মারুফুল হক

সাবেক কোচ, বাংলাদেশ ফুটবল দল

সঞ্চালক:

উৎপল শুভ্র

প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক, প্রথম আলো

আরও পড়ুন