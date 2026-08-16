খেলা

নারী ফুটবলের নতুন যাত্রা | প্রথম আলো–স্টার নিউজ নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

দেশের নারী ফুটবলের ভবিষ্যৎ আরও শক্তিশালী করতে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে ‘প্রথম আলো–স্টার নিউজ নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬’।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নিবন্ধিত সম্ভাব্য ৩২টি ‘এ’ স্টার-ভুক্ত একাডেমিকে নিয়ে সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় চারটি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা।

টুর্নামেন্টের সার্বিক রূপরেখা ও প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিচালনা কমিটির প্রথম সভা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারী ফুটবলের সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ, সংগঠক, বাফুফে কর্মকর্তা ও ফুটবল–সংশ্লিষ্ট বিশিষ্টজনেরা।

আরও পড়ুন