ব্যাংক কার্ড আয়োজনের হালচাল | পর্ব–১

প্রথম আলো ডটকমের উদ্যােগে চলছে ‘ব্যাংক কার্ড আয়োজন ২০২৬’। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজন এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর কার্ডের সার্বিক বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান: ব্যাংক কার্ড আয়োজনের হালচাল।
পর্ব–১
অতিথি
তাসনিম হোসেন
ইভিপি ও হেড অব কার্ডস, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
এন এম ফিরোজ কামাল
হেড, কার্ড বিজনেস ডিভিশন, পূবালী ব্যাংক পিএলসি
মারুফ শাহ্জাহান
হেড অব কার্ড প্রোডাক্ট অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
মো. মোস্তফা মোশাররফ
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান, কার্ডস ও ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন
ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি
উপস্থাপক
সোনিয়া রিফাত