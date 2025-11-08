ফুসফুস ক্যান্সার বার্তা | বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৫৪

\u0026lt;p\u0026gt;এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;পর্ব : ৫৪\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;বিষয়: ফুসফুস ক্যান্সার বার্তা\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;অতিথি:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ডা. তুষার দাস\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সহকারী অধ্যাপক\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সঞ্চালক:\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;নাসিহা তাহসিন\u0026lt;/p\u0026gt;