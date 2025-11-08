ভিডিও

ফুসফুস ক্যান্সার বার্তা | বিশ্বমানের ক্যানসার-চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে | পর্ব–৫৪

এসকেএফ অনকোলজির বিশেষ আয়োজন : বিশ্বমানের ক্যানসার–চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে

পর্ব : ৫৪

বিষয়: ফুসফুস ক্যান্সার বার্তা

অতিথি:

ডা. তুষার দাস

সহকারী অধ্যাপক

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

সঞ্চালক:

নাসিহা তাহসিন

