সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–১ | এসএমসি

এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।

পর্ব: ০১

বিষয়: যৌনশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবে দ্রুত বাড়ছে এইচআইভি/এইডস

অতিথি

ডা. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান

পরিচালক, জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল

ড. দীপক মিত্র

পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট

ডিন, স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সাইন্স, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

তসলিম উদ্দিন খান

পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)

উপস্থাপক

ডা. রাইয়াতুন তেহরীন

পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট

সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

