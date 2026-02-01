সচেতনতাই সুরক্ষার আলো | পর্ব–১ | এসএমসি

এইচআইভি/এইডস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘সচেতনতাই সুরক্ষার আলো’। সহযোগিতায় সেনসেশন কনডম।
পর্ব: ০১
বিষয়: যৌনশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার অভাবে দ্রুত বাড়ছে এইচআইভি/এইডস
অতিথি
ডা. মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান
পরিচালক, জাতীয় এইডস/এসটিডি কন্ট্রোল
ড. দীপক মিত্র
পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট
ডিন, স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সাইন্স, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
তসলিম উদ্দিন খান
পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি)
উপস্থাপক
ডা. রাইয়াতুন তেহরীন
পাবলিক হেলথ অ্যান্ড মেডিকো–মার্কেটিং স্পেশালিস্ট
সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড