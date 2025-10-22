পাকিস্তানে এক শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছে
তহবিলসংকটে ঝুঁকিতে পড়তে পারে পোলিও নির্মূল কার্যক্রম: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা

বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল উদ্যোগ বড় ধরনের তহবিলসংকটে পড়তে চলেছে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। দ্য গ্লোবাল পোলিও ইরাডিকেশন ইনিশিয়েটিভ (জিপিইআই) নামে একটি যৌথ উদ্যোগে বিশ্বজুড়ে শিশুদের বিনা মূল্যে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, ২০২৬ সাল নাগাদ জিপিইআইকে ৩০ শতাংশ বাজেট কমাতে হবে। আর ২০২৯ সাল নাগাদ এ উদ্যোগ ১৭০ কোটি মার্কিন ডলার তহবিলসংকটে পড়বে। এই তহবিলসংকট বিশ্বজুড়ে চলা পোলিও নির্মূল কার্যক্রমের জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দ্য গেটস ফাউন্ডেশনসহ আরও কয়েকজন অংশীদারের উদ্যোগে পোলিও নির্মূল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ডব্লিউএইচওর পোলিও নির্মূল কার্যক্রমের পরিচালক জামাল আহমেদ গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তহবিল উল্লেখযোগ্য হারে কমার অর্থ...নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম আর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।

সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পোলিও নির্মূলকরণ উদ্যোগ (জিপিইআই) নিজেদের সামর্থ্যকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি এবং টিকাদান কর্মসূচিতে কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করছে।

কর্মকর্তারা বলেন, তহবিলের এই ঘাটতি মূলত বৈদেশিক সাহায্য হ্রাসের কারণে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তহবিলের জোগান অনেক কমে যাওয়ায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার ডব্লিউএইচও থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন তিনি।

জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের মতো কয়েকটি বড় দাতা দেশও তাদের বরাদ্দ কমিয়েছে। আহমেদ বলেন, ‘পোলিও নির্মূল কার্যক্রম এখনো চলছে এবং এটি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। এ জন্য আমাদের সবাইকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে একটি শিশুও যেন পেছনে পড়ে না থাকে।’

সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল উদ্যোগ নিজেদের সামর্থ্যকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নজরদারি ও টিকাদান কর্মসূচিতে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

এ উদ্যোগটি অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার কৌশলও গ্রহণ করবে।

খরচ কমাতে নিম্ন-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব না ঘটলে কার্যক্রম হ্রাসের পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

বিশ্ব থেকে পোলিওকে নির্মূল করতে কয়েক দশক ধরে কাজ চলছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ব্যাপক টিকাদানের ফলে সংক্রমণের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে অনেক কমে গেছে। তবে এ ভাইরাস এখনো নির্মূল হয়নি। বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চলে এখনো এর উপস্থিতি রয়ে গেছে।

আফগানিস্তানের জালালাবাদে একটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছে। দেশটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিকাদান কর্মসূচি চালাতে গিয়ে প্রায়ই স্বাস্থ্যকর্মীদের হামলার শিকার হতে হয়।
প্রথমবার ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল, যা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, পোলিও ভাইরাসের সংক্রমণ লক্ষণবিহীন হওয়ায় রোগটি ছড়ানোর পথ অনুসরণ করা কঠিন।

২০২৫ সালে পোলিও আক্রান্ত হওয়ার ৩৬টি ঘটনা জানা গেছে। সবই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে। এ দুদেশে এখনো নিয়মিত পোলিওর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

জিপিইআই এই অঞ্চলে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

