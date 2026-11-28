আফগানিস্তানে একটি বিদ্যালয়ের কাছে বিস্ফোরণে অন্তত ১০ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১১০ জন। দেশটির এক মুখপাত্র বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, আজ শনিবার সকালে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থল কুনার প্রদেশের রাজধানী আসাদাবাদের আন্দারসির এলাকা।
এই মুখপাত্রের নাম আবদুল মতিন কোয়ানি। তিনি এক্সে লিখেছেন, প্রাথমিক তদন্তে বিস্ফোরণের কারণ জানা গেছে। পাশের খনি কোম্পানিগুলোর একটি বিস্ফোরক ডিপো আছে। সেখানে ‘অবহেলা ও অসাবধানতার’ কারণে বিস্ফোরণটি ঘটেছে।
কোয়ানি আরও বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ভিডিও ছড়িয়েছে। তাতে দেখা যায়, আহত কয়েকটি শিশুকে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। এরপর তাদের কোলে করে আসাদাবাদের একটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চারপাশে দাঁড়িয়ে তা দেখছিল বহু মানুষ।
হাসপাতালের ভেতরের কিছু ছবিও এসেছে। তাতে দেখা যায়, শিশুরা পাশাপাশি শয্যায় শুয়ে আছে। তাদের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।
আফগানিস্তানে খনিশিল্প একটি বড় শিল্প। কিন্তু সেখানে নিরাপত্তার মান প্রায়ই দুর্বল থাকে। এ কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।