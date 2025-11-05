মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টকে চুমু দেওয়ার চেষ্টা, একজন গ্রেপ্তার

মেক্সিকোর প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউমকে চুমু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের কাছে সড়কে হয়রানির শিকার হন তিনি। পরে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গেছে, সড়কে সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন এবং ছবি তুলছিলেন শেনবাউম। এমন সময় পেছন থেকে এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাঁধে এক হাত রাখেন। আর অন্য হাত দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করেন। শেনবাউমের ঘাড়ে চুমু দেওয়ার চেষ্টাও করেন তিনি।
ওই ব্যক্তিকে দেখে নেশাগ্রস্ত বলে মনে হয়েছে। শেনবাউমকে হয়রানির সময় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের এক নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে সরিয়ে নেন। পরে বুধবার প্রেসিডেন্ট বলেন, ওই ব্যক্তি অন্য আরও নারীকে হয়রানি করেছেন—এমনটা বোঝার পর তিনি পুলিশে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের খবর জানায়।
এক সংবাদ সম্মেলনে ক্লদিয়া শেনবাউম বলেন, ‘আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যদি আমি অভিযোগ দায়ের না করি, তাহলে মেক্সিকোর অন্য নারীদের কী হবে? তারা যদি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এমন করতে পারে, তাহলে আমাদের দেশের অন্য নারীদের কী হবে?’
তারুণ্যেও একই ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছিলেন বলে জানান শেনবাউম। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তির এমন আচরণ মেক্সিকোর ‘সব রাজ্যে ফৌজদারি অপরাধ’ হিসেবে গণ্য হয় কি না, তা পর্যালোচনা করে দেখবে সরকার। কারণ, এমন আচরণ ফৌজদারি অপরাধ হওয়া উচিত।
মেক্সিকোয় মোট ৩২টি ফেডারেল এলাকা রয়েছে। সব এলাকার নিজস্ব দণ্ডবিধি রয়েছে। শেনবাউমের সঙ্গে ওই ব্যক্তি যে আচরণ করেছেন, তা সব এলাকায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না।