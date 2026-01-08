‘এগিয়ে চল মাদুরো’: ভেনেজুয়েলা–কলম্বিয়ায় বিক্ষোভে মানুষের ঢল

যত দূর চোখ যায় মানুষের ঢল। অনেকের হাতে হলুদ, নীল ও লাল—তিনরঙা পতাকা। রয়েছে শত শত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। সেগুলোর কোনোটিতে লেখা ‘এগিয়ে চল মাদুরো’, কোনোটিতে আঁকা শান্তির প্রতীক পায়রা। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর সমর্থনে বুধবার এমনই বিক্ষোভ হয়েছে দেশটির রাজধানী কারাকাসে। এদিন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী বড় বিক্ষোভ হয়েছে লাতিন আমেরিকার আরেক দেশ কলম্বিয়ায়ও। গত শনিবার মাদুরোকে সস্ত্রীক ভেনেজুয়েলা থেকে যেভাবে মার্কিন বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে, তার প্রতিবাদ জানানো হয় এসব বিক্ষোভে। শুধু ভেনেজুয়েলা বা কলম্বিয়া নয়—মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কিউবা, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামছেন মানুষ। বুধবার ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়ার বিক্ষোভের কিছু চিত্র নিয়ে ছবির গল্প—