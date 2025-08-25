পরীক্ষার ফল আনতে সঙ্গী ভেড়া

স্কুল সমাপনী পরীক্ষার ফল আনতে স্কুলে যাচ্ছিল মিলি জনসন। ফলাফল প্রত্যাশামাফিক হবে কি না, তা নিয়ে খানিকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় কাকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যাবে, তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে শেষে প্রিয় বন্ধু কেভিনকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ১৬ বছরের এই কিশোরী।
মিলির এই বন্ধু কিন্তু কোনো মানুষ নয়, একটি ভেড়া। মিলি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা, লেখাপড়া করে ল্যাঙ্কাশায়ারের টারলেটন একাডেমিতে। গত সপ্তাহে জেনারেল সার্টিফিকেট অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের (জিসিএসই) ফল জানতে নিজের স্কুলে যায় সে। মিলির ভেড়াটি নর্থ রোনাল্ডসে প্রজাতির। এই প্রজাতির ভেড়া আকারে বেশ বড়সড় হয়। তবে মিলির জন্য এটা কোনো বিষয় নয়। সে দক্ষ হাতে ভেড়া সামলাতে ওস্তাদ, ভেড়া পালক হিসেবে জিতেছে পুরস্কারও।
পরীক্ষার ফল আনতে স্কুলে মিলির সঙ্গে করে ভেড়া নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। পরে এ নিয়ে বিবিসিকে মিলি বলে, ‘সে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। প্রায় সব জায়গায় সে আমার সঙ্গে যায়। আমি জানতাম, (ফলাফল) যা হয়েছে, তা আমি পরিবর্তন করতে পারব না। তবে কেভিন এখানে থাকায় আমার অনেক উপকার হয়েছে।’
কেভিনের প্রশংসা করে মিলি বলে, সে অনেক শান্ত স্বভাবের। কেভিন এমনকি তার সঙ্গে প্রমেও গিয়েছিল। প্রম হচ্ছে স্কুল শেষ করা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক উদ্যাপন ও নৃত্যানুষ্ঠান। প্রমে মিলি যে পোশাক পরে গিয়েছিল, তার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে হ্যাল্টার পরেছিল কেভিন।
মিলি বলে, সে যখন নার্ভাস হয়ে পড়ে, তখন কেভিন তাকে শান্ত করতে ‘থেরাপির’ মতো কাজ করে। জিসিএসইতে মিলি প্রত্যাশিত ফলই করেছে।
একটি ভেটেরিনারি ক্লিনিক থেকে ফোন করে মিলিকে প্রশিক্ষণার্থী ভেটেরিনারি নার্স হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।