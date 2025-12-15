অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতে হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত যা জানা গেল

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গতকাল রোববার বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে দুই বন্দুকধারী হামলা চালান। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পুলিশের কয়েকটি গাড়িকে বন্ডাই সৈকতের দিকে আসতে দেখা যায়। এ সময় বেশ কয়েকটি গুলির শব্দ শোনা যায়। লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পাশের ক্যাম্পবেল প্যারেডের দিকে ছুটে যায়।
ফুটেজে দেখা গেছে, কমপক্ষে দুজন কালো পোশাকধারী ব্যক্তি ক্যাম্পবেল প্যারেড ও বন্ডাই সার্ফ লাইফসেভিং ক্লাবকে সংযোগকারী পদচারী–সেতু থেকে রাইফেল ব্যবহার করে গুলি চালাচ্ছিলেন। গতকাল রোববার ছিল ইহুদি উৎসব হানুক্কার প্রথম সন্ধ্যা। ওই উৎসব উপলক্ষে সৈকতে প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কতজন হতাহত হয়েছে
গুলিতে ১০ থেকে ৮৭ বছর বয়সী মোট ১৫ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী এক শিশুও রয়েছে। সে সিডনির র্যান্ডউইকে অবস্থিত সিডনি চিলড্রেনস হাসপাতালে মারা যায়। নিউ সাউথ ওয়েলসের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রায়ান পার্ক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হামলায় এক বন্দুকধারীও নিহত হয়েছেন।
এ ছাড়া এ ঘটনায় আরও ৪০ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজন শিশু। তাদের সিডনি চিলড্রেনস হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলেছে, ২৭ জন এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছে। তাদের মধ্যে ১২ জনের অবস্থা গুরুতর এবং ১৫ জনের অবস্থা স্থিতিশীল।
দুজন পুলিশ সদস্যের অবস্থা গুরুতর ছিল। তাঁদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল আছে।
বন্ডাই সৈকত থেকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, সমুদ্রসৈকত ও আশপাশের পার্কে জড়ো হওয়া মানুষের ওপর বন্দুকধারীরা গুলি চালালে সেখানে চরম আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।
বন্দুকধারী কারা
এ ঘটনায় জড়িত দুই বন্দুকধারী সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। তাঁরা পরিবারকে বলেছিলেন, সপ্তাহান্তে মাছ শিকার করতে যাচ্ছেন।
তাঁদের একজন ২৪ বছর বয়সী নাভিদ আকরাম। তিনি পেশায় ইটভাটার শ্রমিক ছিলেন। সম্প্রতি বেকার হয়ে পড়েন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে পুলিশ। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল আছে।
নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশের কমিশনার ম্যাল ল্যানিয়ন বলেন, নাভিদের অবস্থা অতটা সংকটাপন্ন নয়। তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে।
নাভিদের বাবা ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আকরাম ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।
ল্যানিয়ন বলেন, শৌখিন শিকারি হিসেবে সাজিদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ছিল। তাঁর কাছে বৈধ ছয়টি বন্দুক ছিল। তিনি একটি গান ক্লাবের সদস্যও ছিলেন। গতকাল রোববার তিনি বন্ডাই সৈকতে ছয়টি নিবন্ধিত বন্দুক নিয়ে এসেছিলেন। এগুলো পরে পুলিশ জব্দ করেছে।
ল্যানিয়ন আরও বলেন, পুলিশ একজন বন্দুকধারীকে চিনত। তবে তাঁরা যে হামলার পরিকল্পনা করছেন, তা জানা ছিল না।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেন, নাভিদের বাবা সাজিদ ১৯৯৮ সালে শিক্ষার্থী ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। তবে তিনি কোন দেশ থেকে এসেছিলেন, তা জানাননি।
প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বলেছেন, নাভিদ জন্মসূত্রে অস্ট্রেলীয় নাগরিক। ২০১৯ সালের অক্টোবরে তিনি অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন (এএসআইও) নামের গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসেন।
আলবানিজ বলেন, তখন তাঁর মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার মতো কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। মূলত তাঁর কিছু পরিচিতজনকে ঘিরে এএসআইওর উদ্বেগ ছিল, নাভিদের ব্যক্তিগত আচরণ বা চরিত্র নিয়ে নয়।
আহমেদের বীরত্ব
৪৩ বছর বয়সী আহমেদ আল আহমেদকে বীর হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। তিনি দুই সন্তানের বাবা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ওই ব্যক্তি এক বন্দুকধারীর ওপর সাহসিকতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ায় অনেক মানুষের প্রাণ বেঁচে গেছে। এ সময় তিনি নিজেও গুলিবিদ্ধ হন।
আহমেদের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ঘটনার দিন তিনি তাঁর চাচাতো ভাই জোজে আলকাঞ্জের সঙ্গে বন্ডাই সৈকতে কফি খেতে গিয়েছিলেন। ঠিক তখনই গুলি ছোড়া শুরু হয়।
ওই মুহূর্তের কথা বর্ণনা করে আলকাঞ্জ বলেন, ‘তিনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমি মারা যাচ্ছি—দয়া করে আমার পরিবারকে জানাবে যে আমি মানুষের জীবন বাঁচাতে গিয়েছিলাম”।’
হাসপাতালের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরবি ভাষায় আহমেদের বাবা বলেন, তাঁর ছেলে একজন বীর। অস্ত্রোপচারের আগে তাঁর মনোবল দৃঢ় ছিল।
আহমেদের বাবা বলেন, ‘সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সে নির্দোষ মানুষকে সাহায্য করতে পেরেছে, এই দানবদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পেরেছে।’
বন্ডাই সৈকতের কোথায় গুলি চালানো হয়
ফুটেজে দেখা গেছে, ক্যাম্পবেল প্যারেড ও বন্ডাই প্যাভিলিয়নকে যুক্ত করা পদচারী–সেতু থেকে দুই ব্যক্তি রাইফেলের মতো অস্ত্র দিয়ে গুলি চালাচ্ছিলেন।
এটি কি সন্ত্রাসী হামলা ছিল
হ্যাঁ। পুলিশ কমিশনার ল্যানিয়ন এই গুলির ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ ও নিউ সাউথ ওয়েলসের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিন্স অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।
পুলিশ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল
হামলার খবর পাওয়ার পর পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ও বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী দল (জেসিটিটি) অভিযান চালিয়ে গত রাতে বন্ডাই থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুটি ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) জব্দ করেছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজও সেখান থেকে আরেকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে।
বোনিরিগ ও ক্যাম্পসিতে কী ঘটেছে
হামলার পর তদন্তকারী কর্মকর্তারা বোনিরিগ ও ক্যাম্পসি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করেছেন।
আজ সোমবার সকালে ফরেনসিক দলের সদস্যরা বোনিরিগের বাড়িতে পৌঁছান। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী নাভিদ আকরাম মা–বাবা, ২২ বছর বয়সী বোন এবং ২০ বছর বয়সী ভাইয়ের সঙ্গে সেখানে থাকতেন। পুলিশ রাস্তার কিছু অংশ বন্ধ করে দিয়েছে।
গুলির ঘটনার কয়েক দিন আগে বাবা ও ছেলে ক্যাম্পসির একটি ছোট ধূসর ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালায়।
আজ সন্ত্রাসবিরোধী পুলিশকে দুটি বন্দুক জব্দ করতে দেখা গেছে।