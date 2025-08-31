গুমের বিরুদ্ধে মেক্সিকোয় ব্যাপক বিক্ষোভ

গুম প্রতিরোধে মেক্সিকোজুড়ে হাজারো মানুষ বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা দেশটির অসংখ্য জোরপূর্বক গুমের ঘটনা তুলে ধরেন এবং এসব মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছেন।
নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজন ও বন্ধুদের পাশাপাশি মানবাধিকারকর্মীরাও মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাহারা, কর্দোবা ও অন্যান্য শহরের রাস্তায় মিছিল করেছেন। তাঁরা ন্যায়বিচারের দাবিতে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউমের সরকারকে প্রিয়জনদের খুঁজে পেতে সাহায্য করার আহ্বান জানান।
মেক্সিকোয় এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রায় সব গুমের ঘটনাই ঘটেছে ২০০৭ সালের পর থেকে। ওই সময় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফেলিপে ক্যালদেরন মাদকবিরোধী লড়াই শুরু করেছিলেন।
অনেক ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিদের জোরপূর্বক মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বা প্রতিরোধ করার কারণে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। যদিও গুমের ঘটনায় এসব মাদক চক্র ও সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠীগুলো প্রধানত দায়ী, তবে নিরাপত্তা বাহিনীকেও এসব গুমের ঘটনায় দায়ী করা হচ্ছে।
জোরপূর্বক গুমের সমস্যা কত ব্যাপকভাবে মেক্সিকোর বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পরিবারকে প্রভাবিত করছে, তা বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভের বিস্তৃতি দেখে বোঝা যায়। দেশটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাজারো মানবাধিকারকর্মী ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা প্ল্যাকার্ডে প্রিয়জনদের ছবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তাঁরা এই সংকটের যথাযথ সমাধান করতে কর্তৃপক্ষকে আরও সক্রিয় হওয়ার দাবি জানিয়েছেন। মেক্সিকো সিটিতে বিক্ষোভ মিছিলের কারণে পুরো শহরের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
অনেক ভুক্তভোগী পরিবার নিজেরাই অনুসন্ধানী দল গড়ে তুলেছে, যাদের বলা হয় ‘বুসকাদোরেস’। তারা উত্তর মেক্সিকোর গ্রামাঞ্চল ও মরুভূমি চষে বেড়ায়। তারা মাদক চক্রগুলোর কাছ থেকেই পাওয়া সূত্র ধরে গণকবরের অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।
বুসকাদোরেসরা ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েই অনুসন্ধান ও মানবাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।