পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ধর্মীয় জীবনে তিনবার ‘শয়তানের দর্শন’ পেয়েছেন বলে ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছেন। এর মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটেছিল আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসে, আর তৃতীয়টি ২০১৮ সালে চিলি সফরের পর। ভ্যাটিকান গতকাল মঙ্গলবার ডায়েরির এই অংশবিশেষ প্রকাশ করেছে। ফ্রান্সিস ডায়েরিতে আরও লিখেছেন, ধর্মযাজকদের যৌন নির্যাতন কেলেঙ্কারির প্রকৃত ভয়াবহতা বুঝতে পেরে তিনি যেন ‘নরকের দরজা’ দেখেছিলেন।
ফ্রান্সিস ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারির ডায়েরিতে লিখেছেন, ‘রোমে ফেরার কয়েক দিন পর আমি একটি বৈঠকে ছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম এবং তাঁর কণ্ঠে বিজয়ের সুর শুনলাম। শয়তান বলল, “এখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার সবই পেয়ে গেছি”।’
ফ্রান্সিস আরও লিখেছেন, আগের দুবার শয়তানের দর্শনে তাঁর চোখ যেমন তিনি ভুলতে পারেননি, এবার তেমনি সেই কণ্ঠস্বরের তীব্র কর্কশতাও ভুলতে পারছেন না।
ফ্রান্সিস ২০১৮ সালে চিলি সফরে গিয়ে দেশটির সবচেয়ে কুখ্যাত যৌন নিপীড়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ভুক্তভোগীদের বক্তব্যকে অবিশ্বাস করেছিলেন।
দেশে ফেরার পথে উড়োজাহাজে সাংবাদিকেরা পোপকে এ বিষয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখে ফেলেন। ফ্রান্সিস এরপর তদন্তের নির্দেশ দেন। তিনি বুঝতে পারেন, ভুক্তভোগীরা সঠিক ছিলেন এবং চিলির চার্চের নেতারা তাঁকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন।
ফ্রান্সিস পরে লিখেছিলেন, চিলির পরিস্থিতি ও উড়োজাহাজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার কারণে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি তখন বুঝতে পারেন, সমস্যাটি কতটা গুরুতর ছিল এবং তা স্বীকার করা তাঁর জন্য কঠিন ছিল।
পোপ ফ্রান্সিস ২০১৮ সালের ৭ জুন লিখেছিলেন, চিলির কেলেঙ্কারিতে তিনি ‘নরকের দরজা’ দেখেছেন এবং পৌত্তলিক প্রলোভন তখন পূর্ণ শক্তিতে কাজ করছিল। তিনি পরের দুই মাসে আরও লিখেছেন, এ ঘটনা চার্চের জন্য কী ভয়াবহ লজ্জা ও অমঙ্গল বয়ে এনেছে।
‘দ্য প্রাইভেট ডায়েরি অব পোপ ফ্রান্সিস’ বইটি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ফ্রান্সিসের মন ও হৃদয়ের একান্ত ব্যক্তিগত দিকগুলো সামনে এনেছে। বইটিতে তাঁর গভীর ভয়, আত্মসংশয়, স্বপ্ন ও প্রলোভনের কথা উঠে এসেছে। তিনি নিজের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি নিজেকে মূল্যহীন মনে করার অনুভূতি ও লজ্জাবোধের কথাও লিখেছেন।
তবে তিনি গভীর হতাশার মধ্যেও ঈশ্বরের ওপর অগাধ আস্থা রেখেছেন। কার্ডিনাল ভিক্টর ম্যানুয়েল ফার্নান্দেজ বইটি সংকলন করেছেন। ভ্যাটিকানের ধর্মমতবিষয়ক দপ্তরের প্রধান এই আর্জেন্টাইন ধর্মতত্ত্ববিদ ফ্রান্সিসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ফার্নান্দেজ লিখেছেন, ফ্রান্সিস নিজেই ডায়েরিটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং লেখাগুলোর প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করায় বইটিতে লেখক হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে।
জর্জ মারিও বার্গোগলিও চামড়ার বাঁধাই করা একটি ক্যালেন্ডারকে নোটবুক হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি ১৯৯২ সালে বুয়েনস এইরেসের সহকারী বিশপ থাকার সময় ডায়েরিটি লেখা শুরু করেন। তিনি কার্ডিনাল ও পরে পোপ হওয়ার পরও ২০২৪ সালের ১৮ আগস্ট পর্যন্ত এটি লিখে গেছেন।
ফ্রান্সিসের মূল আধ্যাত্মিক সংকট শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি। ভ্যাটিকান আগের দিন জানিয়েছিল, সায়াটিকার ব্যথার কারণে পোপ কয়েকটি অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন। তবে ফার্নান্দেজ জানিয়েছেন, সেদিন ফ্রান্সিস আসলে অন্ত্রের একটি সমস্যার কারণে অসহনীয় ব্যথায় ভুগছিলেন, যার জন্য ওই বছর জুলাইয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তাঁর কোলনের অংশ অপসারণ করতে হয়েছিল।
ভ্যাটিকানে ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বড় ধরনের আর্থিক তদন্ত চলছিল। ফ্রান্সিস এর আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেলো বেচ্চিউকে বরখাস্ত করেছিলেন।
ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রীয় সচিবালয় দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়েছে, ফ্রান্সিসের এমন ধারণা থেকেই নজিরবিহীন এই তদন্ত শুরু হয়েছিল। আদালত পরে এই মামলায় বেচ্চিউসহ কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তবে দুর্নীতির ব্যাপক ষড়যন্ত্র নিয়ে কৌঁসুলিদের অভিযোগের বড় অংশই আদালতে টেকেনি।
ফার্নান্দেজ সরাসরি বিচারের কথা উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ফ্রান্সিসের সংকটের সঙ্গে প্রশাসনিক বিষয়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপ এবং আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও হতাশা জড়িয়ে ছিল। ফার্নান্দেজের ভাষ্য অনুযায়ী, ফ্রান্সিসের এই সংকট মূলত ক্ষমতা প্রয়োগ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার প্রলোভন এবং নিজেকে অন্যদের ঊর্ধ্বে ভাবার প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত ছিল।
ফ্রান্সিস ২০১৩ সালে পোপ হিসেবে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারেও ক্ষমতার ‘স্বৈরাচারী’ ব্যবহারের প্রবণতা স্বীকার করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সমালোচকেরাও প্রায়ই তাঁকে দোষারোপ করতেন। ফ্রান্সিসের ক্ষেত্রে এই প্রলোভনের অর্থ ছিল, তিনি একাই সবার সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন এমন ধারণায় আটকে পড়া এবং নিজেকে ঈশ্বরের মতো ভাবা।
ফ্রান্সিস ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে ঈশ্বরের করুণার ওপর নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠেন। তিনি উপলব্ধি করেন, ২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারির ঘটনা ছিল ভেতরের জমে থাকা অন্ধকার কাটিয়ে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের শক্তিশালী আহ্বান।
ফার্নান্দেজের মতে, পোপ ফ্রান্সিসের জীবনের শেষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষামূলক দলিল এই সংকটের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে। ফ্রান্সিস এর একটি ২০২৩ সালে ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসার ওপর আস্থা নিয়ে এবং অন্যটি ২০২৪ সালে খ্রিষ্টের মানবিক ও ঐশী ভালোবাসা নিয়ে লিখেছেন।
ফার্নান্দেজ জানিয়েছেন, ফ্রান্সিস তাঁর সবচেয়ে গোপন ভাবনাগুলো দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় লিখতেন, যেগুলো বইয়ে প্রকাশ করা হয়নি। ফার্নান্দেজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে এমন ডায়েরির অংশও বাদ দিয়েছেন।
তবে তিনি তৎকালীন কার্ডিনাল রবার্ট প্রিভোস্ট অর্থাৎ বর্তমান পোপ চতুর্দশ লিও সম্পর্কে ফ্রান্সিসের প্রশংসামূলক মন্তব্য রেখেছেন। ফ্রান্সিস তাঁকে একজন মহান ধর্মযাজক, উদার মিশনারি ও নিষ্কলঙ্ক মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।
ফ্রান্সিস ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল মারা যাওয়ার আগেই ডায়েরিটি ফার্নান্দেজকে দেখিয়ে প্রকাশের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। ফার্নান্দেজ পোপ লিও নির্বাচিত হওয়ার পর বিষয়টি তাঁকে জানান এবং পোপ লিও আগ্রহ দেখিয়ে লেখাগুলো গবেষণার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।
পোপদের মৃত্যুর পর ব্যক্তিগত লেখা প্রকাশের ঘটনা নতুন নয়, কারণ ১৯৬০ সালে পোপ জন তেইশতমের আত্মজীবনী ও ২০১৪ সালে পোপ জন পল দ্বিতীয়ের ব্যক্তিগত নোটও প্রকাশিত হয়েছিল।