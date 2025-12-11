ঘরের ভেতর ষাঁড়-ঘোড়াকে ঢুকিয়ে দিল পোষা কুকুর

অস্ট্রেলিয়ার আইনসভার এক সদস্য বাড়িতে ফিরে একেবারে হতবাক। তাঁর পোষা কুকুর বাড়ির বসার ঘরে পোষা ষাঁড় ও ঘোড়াকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার নর্দান টেরিটরির ডারউইনের রাজনীতিবিদ অ্যান্ড্রু ম্যাককে তাঁর পোষা প্রাণীর ক্যামেরায় ধারণ করা সেই ‘অপরাধের প্রমাণ’ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন।
ভিডিওতে দেখা গেছে, ম্যাককের দুটি পোষা কুকুর বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে ‘থান্ডার’ নামের একটি কুকুর কাচের দরজা আলতো করে খুলে দেয়।
এরপর ‘সু’ নামের একটি পোষা ষাঁড় সাবধানে ডারউইনের সেই বাড়ির ভেতরে ঢোকে। ষাঁড়কে অনুসরণ করে ‘ক্রিকেট’ নামের একটি পোষা ঘোড়াও বসার ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘোড়াটি সোফার কাছে গিয়ে কিছু একটা শুঁকে দেখে।
ঘটনার সময় ম্যাককে ও তাঁর বাগ্দত্তা বাইরে খেতে গিয়েছিলেন। আইনসভার সদস্য তাঁর পোষা প্রাণীর ক্যামেরা চেক করার সময় ‘একটি গরুর মাথা ফ্রেমে ঢুকতে’ দেখে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসেন।
ম্যাককে বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, ‘আমরা রাতের খাবার খেতে বের হওয়ার ১০ মিনিট পর কুকুরগুলো কাচের দরজা খুলে নিজেরাই বাইরে বেরিয়ে যায়।’
এর কিছুক্ষণ পরই ষাঁড়টি দরজায় ঘাড় চুলকাতে গেলে দরজাটি পুরোপুরি খুলে যায়। এরপর ষাঁড় ও ঘোড়াটি বাড়ির বসার ঘরে ঢুকে যায়।
ম্যাককে বলেন, পরের দেড় ঘণ্টা ধরে তারা পালা করে ভেতরে খেলছিল, আর ক্যাবিনেট থেকে জিনিসপত্র ফেলে দিচ্ছিল।
ঘোড়াটি মুরগিদের জন্য রাখা সবজির একটি বাটি খুঁজে পায়। সে বাটির জিনিসপত্র ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।
ম্যাককে আরও বলেন, ‘মাছের ট্যাংক থেকে তারা পানি খেয়েছে। আগে ট্যাংকে কয়টা মাছ ছিল, জানি না। তবে ধরে নিচ্ছি, সব মাছই বেঁচে আছে।’
ম্যাককে হাসতে হাসতে আরও যোগ করেন, ষাঁড় আর ঘোড়া মিলে ট্যাংক থেকে বেশ কিছুটা পানি কমিয়ে দিয়েছে।