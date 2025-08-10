বেশি বৃষ্টি হয় এই ১০ দেশে

পৃথিবীতে মানুষ, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য বৃষ্টি অপরিহার্য। তবে ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে দেশভেদে বৃষ্টির তারতম্য হয়। কোনো দেশে বেশি, আবার কোনো দেশে কম বৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস কিংবা বছরজুড়ে বৃষ্টিহীন থাকা দেশ ও অঞ্চলও কম নয়। বিশ্বের কোন কোন দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, তার একটি তালিকা করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০২১ সালের করা এ তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ১০ বৃষ্টিপাতের দেশ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক:
লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। বছরে ৩ হাজার ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় দেশটিতে।
নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থান ও আন্তক্রান্তীয় সংযোগ অঞ্চলের প্রভাবে কলম্বিয়ায় বেশি বৃষ্টি হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই মূলত দেশটিতে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়ে থাকে।
কলম্বিয়ার ভৌগোলিক গঠন বৈচিত্র্যময়। দেশটি আন্দিস পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত, যা বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির ধরনে ভিন্নতা সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর ফুসফুসখ্যাত আমাজন বনের বড় এক অংশ কলম্বিয়ায় পড়েছে।
বেশি বৃষ্টিপাতের দেশের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে মধ্য আফ্রিকার সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত এ দ্বীপরাষ্ট্রে প্রচুর বৃষ্টি হয়।
আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপের পর্বতমালায় বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে দেশটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়। প্রতিবছর দেশটিতে বৃষ্টির পরিমাণ ৩ হাজার ২০০ মিলিমিটার।
সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। আয়তনের দিকে দিয়ে আফ্রিকার ছোট দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। মাত্র ৯৬০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দুটি দ্বীপ নিয়ে দেশটি গঠিত। দেশটির উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। বেশি বৃষ্টির কারণে এখানকার বনগুলো জীববৈচিত্র্যে ঠাসা, যা ইকোট্যুরিজমের জন্য খুবই উপযোগী।
ওশেনিয়ায় অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনি। দেশটিতে বছরে ৩ হাজার ১৪২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
পাহাড়ি ভূখণ্ড ও উষ্ণ মহাসাগরীয় স্রোতের কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের রাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনির বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে। এ কারণে বৃষ্টিও বেশি হয়।
ওশেনিয়া মহাদেশের আরেকটি দ্বীপরাষ্ট্র সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। বছরে দেশটিতে ৩ হাজার ২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এ দেশে সারা বছরই বৃষ্টি হয়। দেশটিতে আর্দ্র বায়ুপ্রবাহের প্রভাব রয়েছে, যা মহাসাগর পেরিয়ে আসে। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশটিতে ভারী বৃষ্টি হয়ে থাকে।
সলোমন দ্বীপপুঞ্জে বছরে দুটি মৌসুম রয়েছে। একটি শুষ্ক ও ঠান্ডা (এপ্রিল থেকে অক্টোবর), যা দক্ষিণ-পূর্ব বাতাসের মৌসুম। আরেকটি ভেজা ও উষ্ণ (নভেম্বর থেকে মার্চ)। এ সময় তাপমাত্রা বেশি থাকে, বৃষ্টি বেশি হয়।
মধ্য আমেরিকার দেশ পানামা। পানামা খালের জন্য দেশটি বিখ্যাত। দেশটিতে বছরে ২ হাজার ৯২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু ও আর্দ্র বায়ুমণ্ডলের মিশ্রণের কারণে বর্ষাকালে ঘন ঘন ও প্রচুর বৃষ্টি হয় দেশটিতে।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পানামা বিখ্যাত। দেশটিতে শত শত পাখি ও গাছের বৈচিত্র্যময় প্রজাতি আছে।
মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। বৃষ্টিপাতের দিক থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে আছে দেশটি। বছরে ২ হাজার ৯২৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় দেশটিতে।
ভৌগোলিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবীয় সাগরের মাঝখানে কোস্টারিকার অবস্থান। এ ছাড়া দেশটির পর্বতমালার কারণেও সেখানে অনেক বৃষ্টি হয়।
ওশেনিয়া মহাদেশের আরেকটি দেশ সামোয়া। দেশটিতে বছরে ২ হাজার ৮৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
সমুদ্র থেকে আসা বাতাস, আর্দ্র হাওয়া ও উষ্ণতার জন্য সামোয়ায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে দেশটিতে অনেক বজ্রপাতও হয়।
এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া। এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের একটি দেশ। বছরে ২ হাজার ৮৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
নিরক্ষীয় জলবায়ু ও মৌসুমি বায়ুর কারণে মালয়েশিয়ায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু দেশটির পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি নিয়ে আসে।
এশিয়ার আরেকটি দেশ ব্রুনাই। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের দিক থেকে এটির অবস্থান নবম। বছরে ২ হাজার ৭২২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ব্রুনেইতে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয়। এ কারণে দেশটির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও বেশি থাকে। ফলে সারা বছরই বৃষ্টি হয়।
এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ায় বছরে ২ হাজার ৭০২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। বহু দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া। পর্যটনের জন্য বিভিন্ন দেশের নাগরিকেরা ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমণে যান।
উষ্ণমণ্ডলীয় রেইনফরেস্ট জলবায়ুর কারণে উষ্ণ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে ইন্দোনেশিয়ায়। ফলে পুরো দেশেই ঘন ঘন ও প্রচুর বৃষ্টি হয়।