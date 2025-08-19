বিশ্ব

বিশ্ব বদলে দেওয়া সেরা ১০ রোবট

চীনের বেইজিংয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো রোবটের বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে রোবট ফুটবল, দৌড় ও বক্সিং প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন খেলায় অংশ নেয়। রোবোটিকসের যুগে এমন প্রতিযোগিতা অসাধারণ সংযোজন। সাধারণত কয়েক দশক ধরেই রোবটের উন্নতি হচ্ছে। অনেক রোবটে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এতে রোবট আরও উন্নত ও চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

রোবোটিকস আজ আর শুধু কারখানা বা গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। রোবট কখনো শিল্পকারখানায় ভারী কাজ করছে, কখনো শল্যচিকিৎসায় সহায়তা করছে, আবার কখনো মানুষের মতো হাঁটছে–চলছে, কথা বলছে। রোবোটিকসের এ যাত্রা কয়েক শতাব্দীজুড়ে বিস্তৃত। প্রাচীন যুগের কল্পনা থেকে শুরু করে আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর হিউম্যানয়েড বা মানবাকৃতির রোবট পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ মানবসভ্যতাকে বদলে দিয়েছে।

চলুন দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের সেরা ১০টি রোবোটিক উদ্ভাবন, যা প্রযুক্তি, সমাজ ও ভবিষ্যতের গতিপথকে বদলে দিয়েছে।

ইউনিমেট: প্রথম শিল্প রোবট

ইউনিমেট

আধুনিক শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করে ইউনিমেট। গাড়ি তৈরির কারখানায় প্রথম এটি ব্যবহৃত হয়। মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, যেমন ভারী ধাতু তোলা, ওয়েল্ডিং, উত্তপ্ত যন্ত্রাংশ সরানো নিরাপদে সম্পন্ন করতে পারত এ রোবট।

ইউনিমেট প্রমাণ করে দেয়, শিল্পোৎপাদনে মানুষের সঙ্গী হতে পারে রোবট। আজকের সব আধুনিক অটোমেশনের ভিত্তি এ রোবট।

শেকি: চিন্তাশীল মোবাইল রোবট

শেকি

শেকি ছিল এক অনন্য সৃষ্টি। এটি শুধু চলতই না; বরং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারত। সেন্সর আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সজ্জিত শেকি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভাবতে সক্ষম হয়েছিল। শেকিকে বলা হয় আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর রোবোটিকের প্রথম যাত্রা।

শিল্পী লেওনার্দো দা ভিঞ্চির নকশায় একটি অটোমাটা (অর্থাৎ যান্ত্রিকভাবে চলতে সক্ষম স্বয়ংক্রিয় মানবসদৃশ রোবট) তৈরি হয়েছিল। একে সাধারণভাবে ‘লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রোবট’ বলা হয়। বর্ম পরা সৈন্যের মতো এ রোবট হাত নড়াতে, মাথা ঘোরাতে ও বসতে পারত। যদিও ব্যবহারিকভাবে বড় ভূমিকা রাখেনি এটি। কিন্তু এটি রোবোটিকসের কল্পনা ও সৃজনশীলতার শিকড় প্রমাণ করেছে।

এলমার ও এলসি: আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল রোবট

এলমার ও এলসি

উইলিয়াম গ্রে ওয়াল্টার নির্মিত কচ্ছপের মতো এই ছোট রোবটগুলো আলো শনাক্ত করতে ও সেদিকে এগোতে পারত। এরা প্রমাণ করে যে যান্ত্রিক প্রাণীও পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারে। আজকের রোবট সেন্সর ব্যবহারের ধারণা সেখান থেকেই এসেছে।

কোবট: সহযোগী রোবট

কোবট

মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা রোবটগুলোকেই বলে কোবট। এরা নিরাপদ, নমনীয় ও সহজে প্রোগ্রামযোগ্য।

ছোট ব্যবসা থেকে বড় শিল্পকারখানা—সব জায়গায় উৎপাদনপ্রক্রিয়া সহজ করছে এই শ্রেণির রোবট।

এএমআর: স্বয়ংক্রিয় চলমান রোবট

এএমআর

গুদাম বা কারখানার পণ্য পরিবহন, বাছাই ও সংরক্ষণে আজকের দিনে সবচেয়ে কার্যকর রোবট হলো এএমআর (স্বয়ংক্রিয় চলমান রোবট)।

সেন্সর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাফেরা করে। আধুনিক ই-কমার্স ও লজিস্টিক শিল্পকে এমন রোবট ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

এজিভি: স্বয়ংক্রিয় পরিবাহক যান

ই–কমার্স ক্ষেত্রে কাজ করছে এভিজি রোবট।

এজিভির (স্বয়ংক্রিয় পরিবাহক যান) কাজও এএমআরের মতোই। সেন্সর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ রোবট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাফেরা করে।

আধুনিক ই-কমার্স ও লজিস্টিক শিল্পকে এমন রোবট ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

কৃষি রোবট

কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রোবট

কৃষিক্ষেত্রে এখন স্বয়ংক্রিয় ট্রাক্টর, ড্রোন, রোপণ ও ফসল কাটার রোবট বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এতে ফসল উৎপাদন বেড়েছে, সময় বাঁচছে, আর কৃষক পাচ্ছেন সঠিক পরামর্শ ও বিশ্লেষণ।

দ্য ভিঞ্চি: শল্যচিকিৎসা রোবট

দ্য ভিঞ্চি

আধুনিক চিকিৎসায় এক অনন্য সংযোজন হলো শল্যচিকিৎসা রোবট। দ্য ভিঞ্চি নামের রোবট দিয়ে অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার সম্ভব হচ্ছে।

রোবটের সহায়তায় এমন অস্ত্রোপচারে রোগীর শরীরে ছোট কাটাই যথেষ্ট। ব্যথা কম হয় ও দ্রুত সুস্থ হওয়া যায়।

নমনীয় রোবট

নমনীয় রোবট

নমনীয় রোবট নরম উপাদানে তৈরি। তাই মানুষের অঙ্গ বা প্রাণীর মতো নমনীয়ভাবে নড়াচড়া করতে পারে এই রোবট। করতে পারে বিপজ্জনক পরিবেশে সূক্ষ্ম কাজ।

খাদ্যশিল্প থেকে শুরু করে চিকিৎসা প্রযুক্তিতে এ রোবটের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অপ্টিমাস ও অ্যাটলাস: হিউম্যানয়েড রোবট

অপ্টিমাস

আজকের দিনে মানুষের মতো হাঁটতে, কথা বলতে ও কাজ করতে সক্ষম হিউম্যানয়েড রোবট তৈরি হচ্ছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান টেসলার অপ্টিমাস, মার্কিন রোবোটিকস প্রতিষ্ঠান বোস্টন ডায়নামিকসের অ্যাটলাসের মতো রোবট একদিন ঘরে-অফিসে কাজ করবে। ভবিষ্যতে এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত সহকারী, সেবাদাতা হিসেবে কিংবা বিপজ্জনক কাজে ব্যবহার হতে পারে।

(তথ্যসূত্র: বোস্টন অ্যান্ড ডায়নামিক, অ্যানালাইটিক ইনসাইট)

