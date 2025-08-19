এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুদের ধর্মঘট উঠছে, চালু হচ্ছে ফ্লাইট

এয়ার কানাডা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ক্রুদের বেতন বাড়ানোর দাবি নিয়ে চলা বিরোধের অবসান ঘটেছে। এর ফলে টানা কয়েকদিনের ধর্মঘট উঠছে। চালু হচ্ছে ফ্লাইট।
দুপক্ষের মধ্যে সম্ভাব্য একটি চুক্তির বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছে এয়ার কানাডার ধর্মঘট করা হাজার দশেকের বেশি কেবিন ক্রুর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। এয়ার কানাডা কর্তৃপক্ষও চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাঁরা বলেছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দিনের শেষ দিকে ফ্লাইট চালু হবে।
চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়নি। যদিও সংগঠনটি বলেছে, এ চুক্তি কর্মী ও শিল্পের জন্য ‘রূপান্তরমূলক পরিবর্তন’ আনবে। এখন চুক্তিটি সংগঠনের সদস্যদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
বেতন বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট করছিলেনন এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুরা। গত শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১২টা ৫৮ মিনিটে তাদের এ ধর্মঘট শুরু হয়। এ কারণে এয়ার কানাডার সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়। বিপাকে পড়েন তাদের লাখো যাত্রী।
কানাডার সরকার–সমর্থিত শিল্প সম্পর্ক–বিষয়ক বোর্ড এ ধর্মঘটকে ‘বেআইনি’ উল্লেখ করে কেবিন ক্রুদের গত রোববার কাজে ফিরতে বলেছিল। তবে কেবিন ক্রুরা নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। কাজেও ফিরেননি।
এরপর সোমবার থেকে সরকার অনুমোদিত মধ্যস্ততাকারীর সহায়তায় দুপক্ষের আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা শুরুর নয় ঘণ্টা পর সমঝোতা চুক্তির বিষয়ে জানা গেল।
মঙ্গলবার দিনের শুরুতে এক বিবৃতিতে কানাডিয়ান ইউনিয়ন অব পাবলিক এমপ্লয়িজ (সিইউপিই) বলেছে, অবৈতনিক কাজের যুগ শেষ হলো। সংগঠনটি তার সদস্যদের প্রতি ফ্লাইট পরিচালনা শুরুর পর পূর্ণ সহযোগিতা দিতে আহ্বান জানিয়েছে।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, বেতন বাড়ানোর দাবিতে কেবিন ক্রুদের এই ধর্মঘট। বর্তমানে কেবিন ক্রুদের উড়োজাহাজ চলাচলের সময়ের জন্য বেতন দেওয়া হয়। ফ্লাইটের মাঝে এবং যাত্রীদের বিমানে উঠতে সহায়তা করার সময়ে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই সময়ের জন্যও পারিশ্রমিক দাবি করেন তাঁরা।