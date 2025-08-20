আলবানিজের বিরুদ্ধে ‘বিশ্বাসঘাতকতার’ অভিযোগ নেতানিয়াহুর

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অভিযোগ তুলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নেতানিয়াহু আলবানিজকে 'দুর্বল রাজনীতিবিদ' আখ্যা দিয়েছেন। এর আগে ইসরায়েলি সরকারের এক সদস্যের অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ক্যানবেরা। জবাবে, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য নিযুক্ত অস্ট্রেলীয় প্রতিনিধিদের ভিসা বাতিল করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে।