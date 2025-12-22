নাইজেরিয়ায় অপহৃত ১৩০ স্কুলশিক্ষার্থীকে উদ্ধার

নাইজেরিয়া কর্তৃপক্ষ বলেছে, দেশের মধ্যবর্তী নাইজার প্রদেশের একটি ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুল থেকে অপহৃত বাকি ১৩০ জন স্কুলশিক্ষার্থীকে তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।
নাইজেরিয়া সরকার এই শিশুদের মুক্ত করে আনার ঘটনাকে ‘বিজয়ের ও স্বস্তির মুহূর্ত’ বলে বর্ণনা করেছে। গত ২১ নভেম্বর পাপিরির সেন্ট মেরি ক্যাথলিক স্কুল থেকে ২৫০ জনের বেশি শিক্ষার্থী ও কর্মীকে অপহরণ করা হয়। এ মাসের শুরুতে প্রায় ১০০ শিশুকে অপহরণকারীরা মুক্তি দিয়েছিল।
কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে বলেছে, বাকি ১৩০ শিশু ও কর্মীর সবাইকে মুক্ত করা হয়েছে। তারা বলেছে, আর কোনো শিক্ষার্থী অপহরণকারীদের হাতে বন্দী নেই।
গতকাল রোববার নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র বায়ো ওনানুগা বলেন, এখন পর্যন্ত মুক্ত হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩৫।
এ ঘটনায় ঠিক কতজনকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কতজন এখনো বন্দী রয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি।
সরকার কীভাবে বাকি শিশুদের মুক্তি নিশ্চিত করেছে বা কোনো মুক্তিপণ দিতে হয়েছে কি না, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলা হয়নি।
সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের সোমবার নাইজার প্রদেশের রাজধানী মিন্নায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রথম দফা মুক্তির সময় প্রতিবেশী নাসারাওয়া প্রদেশের গভর্নর আব্দুল্লাহি সুলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, অপহৃত শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে এ প্রচেষ্টার পেছনের কারা কারা ছিলেন, তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।
নাইজেরিয়ার খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, অপহরণের ঘটনার সময় ৫০ জন শিক্ষার্থী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।
নভেম্বরের এই অপহরণ দেশটির উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে স্কুল ও উপাসনালয় লক্ষ্য করে ধারাবাহিক হামলার সর্বশেষ ঘটনা।