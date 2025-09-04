নাইজেরিয়ায় ফেরি ডুবে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু

নাইজেরিয়ার নাইজার রাজ্যে একটি ফেরি ডুবে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উদ্ধারকারীরা এ তথ্য জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকালে দেশটির উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মালালে নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন রেডক্রসের স্থানীয় প্রতিনিধি আবু বাকার ইদ্রিস।
ফেরিতে নারী-শিশুসহ প্রায় ১০০ জন ছিলেন। একটি গাছের মূলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফেরিটি ডুবে যায়।
রাজ্য জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এসইএমএ) জানিয়েছে, অতিরিক্ত যাত্রী এবং গাছের মূলের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়াকে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হচ্ছে।
এসইএমএর প্রতিনিধি আবদুল্লাহি বাবা আরাহ জানান, প্রথমে নিহতের সংখ্যা ২৯ বলে জানা গিয়েছিল। বোরগু এলাকায় আরও ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩২ জনে পৌঁছে। এখনো ৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ৫০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ চলমান রয়েছে।
উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, কয়েক দিন আগে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাত্রীরা ১৫-২০ কিলোমিটার দূরের ডুগগা গ্রামে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দুগাউসাওয়া গ্রামসংলগ্ন এলাকায় গাছের মূলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফেরিটি ডুবে যায়।
নাইজেরিয়ায় প্রায় সময় ফেরি, নৌকা বা ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। তা ছাড়া অন্যান্য নিয়ম মানা হয় না বলেও নৌকার মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।
গত আগস্টে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোকোতো রাজ্যে প্রায় ৫০ যাত্রী নিয়ে একটি নৌকা ডুবে যায়। এতে ৩ জন নিহত এবং ২৫ জন নিখোঁজ হন। এর আগে জিগাওয়া রাজ্যে ছয়জন কিশোরী মাঠ থেকে ফেরার নৌকা ডুবে প্রাণ হারায়।
তখন পুলিশ জানিয়েছিল, নৌকাটি অন্ধকারে চলছিল। পানির উচ্চতা বেশি ছিল এবং তখন প্রবল গতিতে বাতাস বইছিল। তা ছাড়া নিয়ম মেনে যাত্রীদের জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট দেওয়া হয়নি।