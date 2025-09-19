সুদানের দারফুরে মসজিদে ড্রোন হামলা, নিহত ৭৮

আফ্রিকার দেশ সুদানের দারফুর অঞ্চলে একটি মসজিদে ড্রোন হামলায় অন্তত ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কাছ থেকে এ খবর জানা গেছে।
দারফুরের এল–ফাশের শহরের একটি মসজিদে শুক্রবার ফজরের নামাজের সময় এ হামলার ঘটনা ঘটে। এর পেছনে প্যারামিলিটারি র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (আরএসএফ) জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সংগঠনটি এখনো দায় স্বীকার কিংবা অস্বীকার কোনোটাই করেনি।
সুদানের দারফুর অঞ্চলে দেশটির সেনাবাহিনীর সঙ্গে দুই বছরের বেশি সময় ধরে আরএসএফের লড়াই চলছে।
দারফুর অঞ্চলে এল–ফাশের শহরটি সেনাবাহিনীর সবশেষ শক্তি ঘাঁটি। শহরটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে অগ্রসর হচ্ছে আরএসএফের যোদ্ধারা। শহরটিতে ৩ লাখের বেশি বাসিন্দা আটকা পড়েছেন।
স্থানীয় একজন বাসিন্দা বিবিসিকে জানান, ফজরের নামাজের সময় মসজিদে ড্রোন আছড়ে পড়ে। চোখের পলকে অনেক মানুষ হতাহত হন।
স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট সূত্রটি শুক্রবার জানান, ৭৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২০ জন। মসজিদ ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকাজ চলছে।